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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220V3LSB/00

4.5

| (15) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder gör den till ett bra val!

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Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 22 tum/55,9 cm

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

LED-teknik för verklighetstrogna färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Attraktiv, tunn och blank design

Tekniska specifikationer

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4.5

av 5

15

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LSB LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LSB LED monitor

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