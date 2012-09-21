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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder gör den till ett bra val!
V-line
22 tum/55,9 cm
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
4.5
av 5
15
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V3LSB LED monitor
Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V3LSB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V3LSB LED monitor