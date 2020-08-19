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Utgått

LCD-skärm

221B8LHEB/01

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tydliga bilder, effektiva prestanda

Få ditt bästa arbete gjort med Philips Full HD-skärm på 22 tum. Med kristallklar Full HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som höjdjustering, flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.

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Tydliga bilder, effektiva prestanda

  • B-line

  • 22 (visningsyta om 21,5 tum)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ingen strömförbrukning alls med nollströmbrytare

Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.

EasyRead-läge för en pappersliknande läsupplevelse

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Fördelar

Resolution and brand

Nackdelar

MacPro adaptor needed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221B8LHEB LCD monitor

Datum för användning 2020-07-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221B8LHEB LCD monitor

Datum för användning 2020-07-19

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  3. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.