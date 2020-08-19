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Utgått
Tydliga bilder, effektiva prestanda
Få ditt bästa arbete gjort med Philips Full HD-skärm på 22 tum. Med kristallklar Full HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som höjdjustering, flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.
B-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Fördelar
Resolution and brand
Nackdelar
MacPro adaptor needed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221B8LHEB LCD monitor
Datum för användning 2020-07-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221B8LHEB LCD monitor
Datum för användning 2020-07-19
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.