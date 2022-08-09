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Utgått
223S7EJMB/01
Pålitliga och viktiga funktioner
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. En bred IPS-skärm med SoftBlue-teknik är skonsam mot ögonen och gör dig produktiv. Den ramlösa skärmen är justerbar i höjd så att du kan visa flera sidor och få en utökad vy.
S-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
3.6
av 5
7
Recensioner
Repetro46
09/08/2022
Italia
Verifierad köpare
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fördelar
compatto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2021-07-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Verifierad köpare
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Nackdelar
Qualidade de Som
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2019-12-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2019-12-21
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931