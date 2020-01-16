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Utgått

LCD-skärm med Full HD

223V7QSB/00

4

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Levande, skarpa bilder från kant till kant

En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.

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Levande, skarpa bilder från kant till kant

  • V-line

  • 22 (visningsyta om 21,5 tum)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Fördelar

Very good price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2018-12-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Verifierad köpare

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Fördelar

Buena resolución por buen precio

Nackdelar

Una sola entrada HDMI

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum för användning 2021-04-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum för användning 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse