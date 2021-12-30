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Utgått
226E9QHAB/00
Levande och skarpa detaljer. Gränslös design
Den här snygga brilliance-skärmen ger dig den bästa gränslösa tittarupplevelsen. Bred betraktningsvinkel gör att du kan njuta av samma skarpa och levande bildkvalitet från alla vinklar framifrån. Den flimmerfria skärmen minskar risken för trötta ögon efter långvarig användning.
E-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfräschning och ultrasnabb svarstid.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
3.6
av 5
14
Recensioner
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Datum för användning 2020-12-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Datum för användning 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Fördelar
Easy set up and clear flicker free image.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Datum för användning 2019-06-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Datum för användning 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QHAB LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.