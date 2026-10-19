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Utgått
226E9QSB/01
Levande och skarpa detaljer. Gränslös design
Den här snygga brilliance-skärmen ger dig den bästa gränslösa tittarupplevelsen. Bred betraktningsvinkel gör att du kan njuta av samma skarpa och levande bildkvalitet från alla vinklar framifrån. Den flimmerfria skärmen minskar risken för trötta ögon efter långvarig användning.
E-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.