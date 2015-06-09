Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
E-line
21,5-tums (54,6 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
3.9
av 5
63
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Verifierad köpare
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Verifierad köpare
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight