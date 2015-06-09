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  • LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning
    Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning
    Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
Upplev imponerande LED-bilder med naturliga färger på den här eleganta och slimmade skärmen/ Med funktioner som HDMI och stereohögtalare är den redo att underhålla dig!
Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse

  • E-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

  • Full HD-skärm

LED-teknik för verklighetstrogna färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

HDMI-klar för Full HD-underhållning

HDMI-klar för Full HD-underhållning

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Tekniska specifikationer

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3.9

av 5

63

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

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