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Utgått
E-line
21,5-tums (54,6 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
riki57
01/09/2013
Italia
prodotto eccelllente
ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED
micha12359
24/08/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung