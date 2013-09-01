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  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
  • Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

227E4LSB/00

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse
Upplev imponerande LED-bilder med naturliga färger på den här eleganta och slimmade skärmen.
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Elegant skärm som förhöjer din tittarupplevelse

  • E-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

  • Full HD-skärm

LED-teknik för verklighetstrogna färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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