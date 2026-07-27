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Utgått

BrillianceLCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

229C4QSB/00

Enastående vacker
Den nya Blade 2-skärmen från Philips med snygg, ultratunn design och IPS-teknik för brett synfält är redo att visa vad den går för
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Ultratunn IPS-skärm med höga prestanda

Enastående vacker

  • Blade 2

  • 21,5-tums (54,6 cm)

  • Full HD-skärm

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Snygg, ultratunn design för en modern känsla

Den nya serien skärmar från Philips har den nya generationens senaste ultratunna LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara skärmarna estetiskt tilltalande, de sparar även utrymme på skrivbordet!

Tekniska specifikationer

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