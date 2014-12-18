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Utgått
231P4QPYEB/00
P-line
23 tum (58,4 cm)
IPS-skärm med Full HD
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
3.0
av 5
3
Recensioner
oernist
18/12/2014
Suisse
Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell
Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Synthesewerk
14/06/2024
Deutschland
Bild ok. aber der Ton!!!
Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
prowop
24/04/2014
Deutschland
nicht zufrieden
Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Svarstidsvärde lika med SmartResponse