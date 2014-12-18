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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

231P4QPYEB/00

3
| (3) Recensioner
Hållbar skärm med miljödesign
I Philips PowerSensor IPS LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
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och PowerSensor sänker elräkningen

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • IPS-skärm med Full HD

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

DisplayPort ger ljud och bild via en enda, lång kabel

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

3

Recensioner

4
3
1

18/12/2014

Suisse

Suisse

Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell

Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

14/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bild ok. aber der Ton!!!

Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

24/04/2014

Deutschland

Deutschland

nicht zufrieden

Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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