ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceLCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

231P4QPYKEB/00

Hållbar skärm med miljödesign
Med Philips IPS LED-skärm med webbkamera kan du samarbeta och kommunicera, och spara tid och pengar.
Visa alla fördelar

med webbkamera sparar tid och pengar

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • Full HD-skärm

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Webbkamera för enklare samarbete

Med den inbyggda webbkameran och mikrofonen kan du se och kommunicera med dina kolleger och kunder. Den enkla lösningen gör att du kan samarbeta och dela, vilket sparar dyrbar tid och resekostnader.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.