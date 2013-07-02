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  • IPS-skärm med hög prestanda
  • IPS-skärm med hög prestanda
  • IPS-skärm med hög prestanda
  • IPS-skärm med hög prestanda

Utgått

LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

237E4QSD/00

2
| (1) Recension
IPS-skärm med hög prestanda
Upplev fantastiska LED-bilder med den här IPS-skärmen med bred synfältsvinkel. Den eleganta och slimmade designen och SmartImage Lite gör den till ett utmärkt val!
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för fantastiskt livfulla färger

IPS-skärm med hög prestanda

  • E-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • Full HD-skärm

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Tekniska specifikationer

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2.0

av 5

1

Recension

5
4
3
1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Den här recensionen skrevs för 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Den här recensionen skrevs för 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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