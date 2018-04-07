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Utgått
237E7QDSB/00
Levande färger, skarpa detaljer
Den här strålande bredbildsskärmen erbjuder levande färger och skarpa detaljer förpackade i en elegant design för att ge ett ljust och fräscht lyft åt ditt hem eller kontor.
E-line
23 tum (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
3.8
av 5
4
Recensioner
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD monitor
Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Verifierad köpare
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E7QDSB Monitor LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Verifierad köpare
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD-Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD-Monitor
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
Märket och varumärket ”AH-IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse