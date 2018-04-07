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Utgått

LCD-skärm

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Recensioner

Levande färger, skarpa detaljer

Den här strålande bredbildsskärmen erbjuder levande färger och skarpa detaljer förpackade i en elegant design för att ge ett ljust och fräscht lyft åt ditt hem eller kontor.

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i en elegant design

Levande färger, skarpa detaljer

  • E-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Låg strömförbrukning minskar elkostnaden

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

4

Recensioner

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD monitor

Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E7QDSB Monitor LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD-Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E7QDSB LCD-Monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera

  2. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  3. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  4. En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org

  5. Märket och varumärket ”AH-IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  6. Svarstidsvärde lika med SmartResponse