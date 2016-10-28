ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Energy Label Europe B
    Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Energy Label Europe B
    Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån

Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

240V5QDAB/01

4.2

| (6) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Fina LED-bilder i livliga färger

Ta del av bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med HDMI-ingången och stereohögtalarna är den här skärmen det perfekta valet!

Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

IPS-ADS-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS-ADS-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-ADS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-ADS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

6

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

28/10/2016

Sverige

Sverige

Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.

Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

09/12/2018

Deutschland

Deutschland

240V5QDAB

Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

06/02/2017

España

España

Buen producto.

Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse