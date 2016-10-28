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Utgått
Fina LED-bilder i livliga färger
Ta del av bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med HDMI-ingången och stereohögtalarna är den här skärmen det perfekta valet!
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
I IPS-ADS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-ADS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.2
av 5
6
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse