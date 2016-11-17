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Utgått
Fina LED-bilder i livliga färger
Njut av bilder i livliga färger på den här Philips-bildskärmen. Med HDMI-ingången och SmartControl Lite är den här skärmen det perfekta valet!
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.2
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Denis
17/11/2016
Danmark
Verifierad köpare
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse