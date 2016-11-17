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Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

240V5QDSB/00

4.2

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Fina LED-bilder i livliga färger

Njut av bilder i livliga färger på den här Philips-bildskärmen. Med HDMI-ingången och SmartControl Lite är den här skärmen det perfekta valet!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Kompakt design sparar utrymme

Tekniska specifikationer

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4.2

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

17/11/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse