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Utgått
Fina LED-bilder i livliga färger
Njut av bilder i livliga färger på den här Philips-bildskärmen. Med HDMI-ingången och SmartControl Lite är den här skärmen det perfekta valet!
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
I IPS-ADS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-ADS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
4.2
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Denis
17/11/2016
Danmark
Verifierad köpare
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse