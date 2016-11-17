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Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Fina LED-bilder i livliga färger

Njut av bilder i livliga färger på den här Philips-bildskärmen. Med HDMI-ingången och SmartControl Lite är den här skärmen det perfekta valet!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

IPS-ADS-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS-ADS-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-ADS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-ADS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

VESA-montering ger flexibilitet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

17/11/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse