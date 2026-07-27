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Utgått
241P4QPYKEB/00
P-line
24 tum (61 cm)
Full HD-skärm
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader
Med den inbyggda webbkameran och mikrofonen kan du se och kommunicera med dina kolleger och kunder. Den enkla lösningen gör att du kan samarbeta och dela, vilket sparar dyrbar tid och resekostnader.
Recensioner
Svarstidsvärde lika med SmartResponse