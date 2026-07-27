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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

241P4QPYKEB/00

Hållbar skärm med miljödesign
Med Philips AMVA LED-skärm med webbkamera kan du samarbeta, kommunicera och spara tid och pengar.
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med webbkamera sparar tid och pengar

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 24 tum (61 cm)

  • Full HD-skärm

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

Webbkamera för enklare samarbete

Med den inbyggda webbkameran och mikrofonen kan du se och kommunicera med dina kolleger och kunder. Den enkla lösningen gör att du kan samarbeta och dela, vilket sparar dyrbar tid och resekostnader.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse