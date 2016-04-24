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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

241P4QPYKES/00

3.8
| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Hållbar skärm med miljödesign
Med Philips AMVA LED-skärm med webbkamera kan du samarbeta, kommunicera och spara tid och pengar.
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med webbkamera sparar tid och pengar

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 24 tum (61 cm)

  • Full HD-skärm

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

Webbkamera för enklare samarbete

Med den inbyggda webbkameran och mikrofonen kan du se och kommunicera med dina kolleger och kunder. Den enkla lösningen gör att du kan samarbeta och dela, vilket sparar dyrbar tid och resekostnader.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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