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Utgått
241S4LCS/00
S-line
24 tum (61 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.
Tack vare avancerad SmartErgoBase kan Philips-skärmen nästan sänkas till skrivbordsnivå för att ge en bekväm synfältsvinkel. Den låga höjden från ram till bord är en perfekt lösning om du använder dubbelslipade, trippelslipade eller progressiva glasögon när du arbetar vid datorn. Dessutom kan användare med olika längd använda skärmen i önskad vinkel och höjd för att undvika trötta och belastade ögon.
Recensioner
EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.