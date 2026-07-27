Låg höjd från ram till bord för maximal läskomfort

Tack vare avancerad SmartErgoBase kan Philips-skärmen nästan sänkas till skrivbordsnivå för att ge en bekväm synfältsvinkel. Den låga höjden från ram till bord är en perfekt lösning om du använder dubbelslipade, trippelslipade eller progressiva glasögon när du arbetar vid datorn. Dessutom kan användare med olika längd använda skärmen i önskad vinkel och höjd för att undvika trötta och belastade ögon.