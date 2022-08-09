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Utgått

LCD-skärm med SoftBlue-teknik

243S7EJMB/01

3.6

| (7) Recensioner

Pålitliga och viktiga funktioner

Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. En bred IPS-skärm med SoftBlue-teknik är skonsam mot ögonen och gör dig produktiv. Den ramlösa skärmen är justerbar i höjd så att du kan visa flera sidor och få en utökad vy.

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som gör verksamheten effektiv

Pålitliga och viktiga funktioner

  • S-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect med DisplayPort-, HDMI- och VGA-anslutning

De här Philips-skärmarna har många olika anslutningsmöjligheter, som VGA, DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst, okomprimerat video- och ljudinnehåll. Med USB-anslutning får du supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet. Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-skärmen är en bra investering som räcker länge!

SoftBlue-teknik är mindre ansträngande för ögonen och bibehåller färgen

SoftBlue LED-tekniken utnyttjar en smart teknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus utan att färgen eller bilden i teckenfönstret påverkas. SoftBlue LED-tekniken har godkänts av internationella testorganisationer (TUV Rheinland) för att minska andelen skadligt blått ljus.

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

7

Recensioner

3

09/08/2022

Italia

Italia

Verifierad köpare

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Fördelar

compatto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Datum för användning 2021-07-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Datum för användning 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Nackdelar

Qualidade de Som

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Datum för användning 2019-12-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Datum för användning 2019-12-21

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  6. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen