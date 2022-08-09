Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
243S7EJMB/01
Pålitliga och viktiga funktioner
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. En bred IPS-skärm med SoftBlue-teknik är skonsam mot ögonen och gör dig produktiv. Den ramlösa skärmen är justerbar i höjd så att du kan visa flera sidor och få en utökad vy.
S-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
De här Philips-skärmarna har många olika anslutningsmöjligheter, som VGA, DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst, okomprimerat video- och ljudinnehåll. Med USB-anslutning får du supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet. Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-skärmen är en bra investering som räcker länge!
SoftBlue LED-tekniken utnyttjar en smart teknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus utan att färgen eller bilden i teckenfönstret påverkas. SoftBlue LED-tekniken har godkänts av internationella testorganisationer (TUV Rheinland) för att minska andelen skadligt blått ljus.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
3.6
av 5
7
Recensioner
Repetro46
09/08/2022
Italia
Verifierad köpare
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fördelar
compatto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2021-07-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Verifierad köpare
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Nackdelar
Qualidade de Som
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2019-12-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Datum för användning 2019-12-21
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen