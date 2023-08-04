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  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant

Utgått

LCD-skärm med Full HD

243V7QDAB/11

4.1
| (81) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
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Levande, skarpa bilder från kant till kant

  • V-line

  • 24 (visningsyta om 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Smal bildskärm utan ramar

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

81

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Fördelar

nice clear screen

Nackdelar

screen goes black when moving it

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse