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Utgått
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.1
av 5
81
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fördelar
nice clear screen
Nackdelar
screen goes black when moving it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse