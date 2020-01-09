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Utgått
Levande, verklighetstrogna färger
Den här strålande Ultra Wide-Color-skärmen med brett färgomfång erbjuder verklighetstrogna färger förpackade i en elegant design för att ge ett ljust och fräscht lyft åt ditt hem eller kontor.
E-line
24 (visningsyta om 23,6 tum/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
4.3
av 5
26
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Konne
09/01/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB LCD-Display
Datum för användning 2018-12-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB LCD-Display
Datum för användning 2018-12-09
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC 85 procent (CIE1931), sRGB: 122,7 procent
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.