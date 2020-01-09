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  • LCD-skärm med Ultra Wide-Color
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  • LCD-skärm med Ultra Wide-Color
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  • Produktfoto framifrån
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Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Levande, verklighetstrogna färger

Den här strålande Ultra Wide-Color-skärmen med brett färgomfång erbjuder verklighetstrogna färger förpackade i en elegant design för att ge ett ljust och fräscht lyft åt ditt hem eller kontor.

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i en elegant design

Levande, verklighetstrogna färger

  • E-line

  • 24 (visningsyta om 23,6 tum/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

26

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB LCD-Display

Datum för användning 2018-12-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB LCD-Display

Datum för användning 2018-12-09

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 323E7QDAB Display LCD

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera

  2. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  3. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  4. En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.

  6. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  7. NTSC 85 procent (CIE1931), sRGB: 122,7 procent

  8. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.