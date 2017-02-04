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Utgått
246V5LSB/00
V-line
24 tum (61 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
3.6
av 5
16
Recensioner
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite