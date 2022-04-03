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Utgått

QHD LCD-skärm

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Recensioner

Kristallklar bild

Få ditt bästa arbete gjort med Philips Quad HD-skärm på 27 tum. Med kristallklar Quad HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.

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effektiva prestanda för maximal produktivitet

Kristallklar bild

  • B-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miljarder färger för jämnt graderade färger och detaljrikedom

10-bitars-skärmen har ett fylligt färgdjup med 1,074 miljarder färger och 12-bitars intern färgbehandling så att du kan återskapa jämna, naturliga färger utan övergångar och färgränder.

Utformad för att uppfylla miljökrav

Den här skärmen är utformad för hållbarhet och minskade driftskostnader och uppfyller miljökrav. Till exempel: ENERGY STAR, EPEAT, TCO-certifierad. Du hittar mer information om certifiering här: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO-certifierad: https://tcocertified.com/

LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen

Studier har visat att precis som ultravioletta strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

20

Recensioner

2

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Fördelar

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Nackdelar

Pas de connexion USB-C

Den här recensionen skrevs för 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Datum för användning 2021-04-03

Den här recensionen skrevs för 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Datum för användning 2021-04-03

29/08/2021

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Ideal für HomeOffice

Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.

Fördelar

Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB LCD-Monitor

Datum för användning 2021-04-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB LCD-Monitor

Datum för användning 2021-04-29

20/01/2021

België

België

Verifierad köpare

Image très nette

Très satisfait du produit livré dans un délai très court.

Fördelar

Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum för användning 2019-12-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum för användning 2019-12-20

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.