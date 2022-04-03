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Utgått
272B8QJEB/01
Kristallklar bild
Få ditt bästa arbete gjort med Philips Quad HD-skärm på 27 tum. Med kristallklar Quad HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.
B-line
27-tums (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10-bitars-skärmen har ett fylligt färgdjup med 1,074 miljarder färger och 12-bitars intern färgbehandling så att du kan återskapa jämna, naturliga färger utan övergångar och färgränder.
Den här skärmen är utformad för hållbarhet och minskade driftskostnader och uppfyller miljökrav. Till exempel: ENERGY STAR, EPEAT, TCO-certifierad. Du hittar mer information om certifiering här: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO-certifierad: https://tcocertified.com/
Studier har visat att precis som ultravioletta strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.
3.8
av 5
20
Recensioner
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Fördelar
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Nackdelar
Pas de connexion USB-C
Den här recensionen skrevs för 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Datum för användning 2021-04-03
Den här recensionen skrevs för 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Datum för användning 2021-04-03
Zeche77
29/08/2021
Suisse
Verifierad köpare
Ideal für HomeOffice
Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.
Fördelar
Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB LCD-Monitor
Datum för användning 2021-04-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB LCD-Monitor
Datum för användning 2021-04-29
Elec1
20/01/2021
België
Verifierad köpare
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Fördelar
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum för användning 2019-12-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum för användning 2019-12-20
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.