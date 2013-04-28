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Utgått
E-line
27-tums (68,6 cm)
Full HD-skärm
Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
utos75
08/09/2013
Italia
Fa quello che deve ottimo per il lavoro
Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED