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Utgått
276E9QDSB/00
E-line
27-tums (68,6 cm)
Full HD-skärm (1920 x 1080)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Utmärkelser
3.4
av 5
28
Recensioner
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, FreeSync och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga namn endast i informationssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.