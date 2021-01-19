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  • Energy Label Europe E
    Enastående färg och modernt utseende
  • Enastående färg och modernt utseende
  • Enastående färg och modernt utseende
  • Energy Label Europe E
    Enastående färg och modernt utseende
  • Enastående färg och modernt utseende
  • Enastående färg och modernt utseende

Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Recensioner

1 utmärkelse

Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
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Enastående färg och modernt utseende

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • Full HD-skärm (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-7185178

Recensioner

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3.4

av 5

28

Recensioner

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, FreeSync och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga namn endast i informationssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

  5. NTSC-område baserat på CIE1976

  6. sRGB-område baserat på CIE 1931

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.