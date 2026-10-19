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Utgått
276E9QSB/01
Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.