Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.