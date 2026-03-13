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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4-skärm

27B1U7903/00

2.8

| (6) Recensioner

1 utmärkelse

Helt enkelt fantastisk

Philips Thunderbolt™ 4-skärmen levererar en säker, tillförlitlig dockningslösning med en kabel. Mini LED-bakupplyst och DisplayHDR™ 1400-certifierad skärm genererar enastående bildprestanda och färgprecision för färgkritiska användare.

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Mini LED med Thunderbolt-dockning

Helt enkelt fantastisk

  • Brilliance 7000

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Blixtsnabb anslutning för data, video och Ethernet

Blixtsnabb anslutning för data, video och Ethernet

Den här Philips-dockningsskärmen är utrustad med Thunderbolt™ 4-anslutning. Jämfört med traditionella USB-C-skärmar ger Thunderbolt™ 4-tekniken blixtsnabba dataöverföringshastigheter på 40 Gbit/s, stöd för högupplöst video, erbjuder multi-streamstransport för seriekoppling, har upp till 90 W strömförsörjning till externa enheter och kan ge en stabil Ethernet-anslutning på 1 Gbit/s.

Enkel och kraftfull seriekoppling för installationer med flera skärmar

Enkel och kraftfull seriekoppling för installationer med flera skärmar

Med seriekoppling kan du köra flera skärmar och enheter från en enda Thunderbolt-port på din bärbara dator. Från Thunderbolt-porten på den bärbara datorn ansluter du till den här skärmen och från den andra Thunderbolt-porten på den här skärmen kan du ansluta till en andra 4K-skärm.

Ger upp till 90 W ström för enheter på en enda port

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-7185171

Recensioner

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2.8

av 5

6

Recensioner

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Fördelar

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Nackdelar

bis jetzt alles tip top

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Datum för användning 2025-11-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Datum för användning 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Fördelar

Bildqualität und Thunderbolt

Nackdelar

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Datum för användning 2023-09-26

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Datum för användning 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Verifierad köpare

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Fördelar

Calidad de imagen

Nackdelar

Altavoces

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum för användning 2023-05-14

Den här recensionen skrevs för Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum för användning 2023-05-14

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. DCI-P3-täckning baserat på CIE1976

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE1931

  6. Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

  7. Rec 709-täckning baserad på CIE1976

  8. Rec 2020-täckning baserad på CIE1976

  9. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  10. När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.

  11. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  12. Om Ethernet-anslutningen verkar långsam ska du öppna OSD-menyn och välja USB 3.0 eller en högre version med stöd för LAN-hastighet upp till 1 G.

  13. Under SDR (Standard Dynamic Range) kan temperaturområdet i drift uppnå 40 °C.

  14. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.