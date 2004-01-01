Söktermer

      Signage Solutions LED-skärm

      27BDL6395L/00

      Komponent med 4-i-1 mini-LED för att uppnå 4K-upplösning vid 165 tum, 16:9 eller 32:9 panoramavy. 6395-serien har lägre strömförbrukning och värmeavgivning och stöder HDR10+ och 12 bitars färger för en djupare visuell upplevelse.

      Kantfri LED-skärmvägg.

      • 27 tum
      • Direct View LED

      IMD gemensam katod 4-i-1 mini LED-lampor

      Anslut bara flera LED-skärmshöljen för att skapa önskad upplösning – oavsett om det är 4K, 8K eller ännu högre. Jämfört med LCD-skärmar har LED-skärmar högre uppdateringsintervall som möjliggör jämnare bilder. Oavsett var de används får de som tittar kristallklar bildkvalitet.

      Jämna och skakningsfria bilder tack vare hög uppdateringsfrekvens

      Du kommer enkelt åt invändig elektronik för service och underhåll. Modulerna i höljet kan enkelt och säkert tas bort med det särskilda borttagningsverktyget.

      Dynamiska energisparfunktioner och energisparfunktioner för svart skärm

      Teknik som utvecklas för en hållbar framtid för ditt företag – upp till 25 % lägre strömförbrukning med teknik för gemensam katod och inbyggda energisparfunktioner.

      Philips Active Health Monitoring

      Uppnå perfektion via precision. Active Health Monitoring gör underhållet snabbt, lätt och förutsägbart genom att visa exakt fel och plats. Genom att använda den här programvaran som fungerar i realtid både online och offline går det lätt att byta ut relevant del och är ett måste för skärmägare med många geografiska platser.

      Överlägsen kvalitet, stöd för HDR10+ upp till 12 bitars färgdjup

      Bra färgåtergivning, djupsvart kontrast och en ljusstyrka (upp till 650 cd/m2 före kalibrering och 550 cd/m2 efter kalibrering) med en enhetlighet på upp till 97 %. Stöd för 12 bitars färger och HDR10+-upplösning med bättre vitbalans och mer exakt gråskala, även i miljöer med svagt ljus. HDR10+ utökar prestandan bortom 4K och ger högre kontrast mellan ljusa och mörka områden, vilket resulterar i större detaljrikedom och klarhet, med bra färgåtergivning och djupsvart kontrast.

      PPDS Wave-redo för fjärrhantering

      Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips L-Line-skärmar på distans med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, övervaka och styr skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ange strömscheman. Det gör att du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Bildförhållande
        16:9
        Enhetlig ljusstyrka
        > = 97 %
        Ljusstyrka efter kalibrering
        550 cd/m2
        Ljusstyrka före kalibrering
        650 nits
        Kalibrering (ljusstyrka/färg)
        Stöds
        Färgtemperatur, justeringsintervall
        4 000–9 500 K (via programvara)
        Färgtemperatur, standard
        6 500 ± 500 K
        Kontrastförhållande (medel)
        > = 3000:1
        Synfältsvinkel (horisontell)
        160  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        160  grader
        Bildförbättring
        Wide Color Gamut-display
        Placering
        Liggande
        Bildruteintervall (Hz)
        50 och 60
        Uppdateringsintervall (Hz)
        1 920–3 840
        Användning
        Dygnet runt, inomhus

      • Bekvämlighet

        Enkel installation
        • Styrstift
        • Låg vikt
        • Låsmekanism för hölje
        Strömgenomkoppling
        För 230 V-miljöer: 8 höljen eller färre, för 110 V-miljöer: 4 höljen eller färre
        Genomkoppling för signalkontroll
        RJ45

      • Effekt

        Förbrukning (medel)
        50  W
        Ingångsspänning
        AC100–240 V (50 och 60 Hz)
        Max. strömförbr. AC (W)
        722 W
        Max. strömförbr. BC (W)
        866 W

      • Driftförhållanden

        Temperaturintervall (drift)
        −20–45  °C
        Temperaturintervall (förvaring)
        −20–50  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        10–80 %
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        10–85 % 

      • Hölje

        Höljets yta (m2)
        0,208
        Höljets pixlar (punkter)
        230 400
        Höljets upplösning (B x H)
        640 × 360
        Höljets storlek (mm)
        608 x 342 x 59
        Datakontakt
        RJ45
        Strömanslutning
        In/ut (C14/C13)
        Antal mottagande kort
        2 st.
        Specifikationer för mottagande kort
        A8S-N
        Mottagande kort
        Novastar
        Vikt (kg)
        7,32 kg
        Höljet diagonalt (tum)
        27,5
        Höljets konstruktion
        Formgjuten aluminium + bakre skydd i aluminium

      • Modul

        LED-typ
        SMD 1616 koppartråd
        Pixelsammansättning
        4R4G4B
        LED-livslängd (timmar)
        50 000
        Modulens upplösning (B x H pixlar)
        320 x 180
        Pixelavstånd (mm)
        0,95
        Modulstorlek (B x H i mm)
        303,9 x 170,9

      • Tillbehör

        LAN-kabel (RJ45, CAT-5)
        1 st.
        QSG
        1 st.
        Strömgenomkopplingskabel
        1 st.

      • Övrigt

        Garanti
        1 år
        Myndighetsgodkännande
        • RoHS
        • EAC
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • FCC SDOC, del 15, klass B
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

