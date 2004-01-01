Överlägsen kvalitet, stöd för HDR10+ upp till 12 bitars färgdjup

Bra färgåtergivning, djupsvart kontrast och en ljusstyrka (upp till 650 cd/m2 före kalibrering och 550 cd/m2 efter kalibrering) med en enhetlighet på upp till 97 %. Stöd för 12 bitars färger och HDR10+-upplösning med bättre vitbalans och mer exakt gråskala, även i miljöer med svagt ljus. HDR10+ utökar prestandan bortom 4K och ger högre kontrast mellan ljusa och mörka områden, vilket resulterar i större detaljrikedom och klarhet, med bra färgåtergivning och djupsvart kontrast.