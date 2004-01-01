27BDL6395L/00
Fantastisk visuell prestanda
Komponent med 4-i-1 mini-LED för att uppnå 4K-upplösning vid 165 tum, 16:9 eller 32:9 panoramavy. 6395-serien har lägre strömförbrukning och värmeavgivning och stöder HDR10+ och 12 bitars färger för en djupare visuell upplevelse.
LED-skärm
Anslut bara flera LED-skärmshöljen för att skapa önskad upplösning – oavsett om det är 4K, 8K eller ännu högre. Jämfört med LCD-skärmar har LED-skärmar högre uppdateringsintervall som möjliggör jämnare bilder. Oavsett var de används får de som tittar kristallklar bildkvalitet.
Du kommer enkelt åt invändig elektronik för service och underhåll. Modulerna i höljet kan enkelt och säkert tas bort med det särskilda borttagningsverktyget.
Teknik som utvecklas för en hållbar framtid för ditt företag – upp till 25 % lägre strömförbrukning med teknik för gemensam katod och inbyggda energisparfunktioner.
Uppnå perfektion via precision. Active Health Monitoring gör underhållet snabbt, lätt och förutsägbart genom att visa exakt fel och plats. Genom att använda den här programvaran som fungerar i realtid både online och offline går det lätt att byta ut relevant del och är ett måste för skärmägare med många geografiska platser.
Bra färgåtergivning, djupsvart kontrast och en ljusstyrka (upp till 650 cd/m2 före kalibrering och 550 cd/m2 efter kalibrering) med en enhetlighet på upp till 97 %. Stöd för 12 bitars färger och HDR10+-upplösning med bättre vitbalans och mer exakt gråskala, även i miljöer med svagt ljus. HDR10+ utökar prestandan bortom 4K och ger högre kontrast mellan ljusa och mörka områden, vilket resulterar i större detaljrikedom och klarhet, med bra färgåtergivning och djupsvart kontrast.
Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips L-Line-skärmar på distans med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, övervaka och styr skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ange strömscheman. Det gör att du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.
Bild/visning
Bekvämlighet
Effekt
Driftförhållanden
Hölje
Modul
Tillbehör
Övrigt
