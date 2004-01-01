    Signage Solutions Q-Line-skärm

      Signage Solutions Q-Line-skärm

      32BDL3510Q/00

      Förstärk din skyltning

      Informera och fängsla med en Philips Q-Line Professional Full HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtsnabbt.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Förstärk din skyltning

      18/7-skärm med enkel konfiguration.

      • 32 tums
      • Direkt LED-bakgrundsbelysning
      • Full HD
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

      Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

      Inbyggd mediespelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

      Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        80  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        31.5  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1920 x 1080 bpkt
        Bildpunktavstånd
        0,36375 x 0,36375 mm
        Optimal upplösning
        1920 x 1080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        350  cd/m²
        Antal färger
        16,7 miljoner
        Kontrastförhållande (medel)
        4000:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
        6,5  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        Panelteknik
        VA
        Klinisk bild
        D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Extern kontroll
        • RJ45
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande
        • Stående
        Matris
        Upp till 15 x 15
        Tangentbordskontroll
        • Låsbar
        • Dold
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45
        Starta
        • Påslagningsfördröjning
        • Påslagningsstatus
        • Starta på källa
        Startskärm
        Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
        Förbrukning (medel)
        40  W
        Förbrukning (max)
        65 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        Smart Power
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Videoformat
        • 720 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mått

        Bredd
        726,5  mm
        Produktvikt
        5,31  kg
        Höjd
         425,4  mm
        Djup
        69,1 (D vid handtag)/65,1 (D vid väggfäste)  mm
        Bredd (tum)
         28,6  tum
        Höjd (tum)
        16.75  tum
        Väggfäste
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
        Djup (tum)
        2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  tum
        Rambredd
        11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
        Produktvikt (i lbs)
        11,71  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        • WMV3
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • AC-nätkabel
        • RS232-kabel
        • Fjärrkontroll
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • Snabbstartguide
        Tillbehör som medföljer
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • USB-skydd (x1)
        • USB-hölje och skruv (x2)
        Ställning
        BM02541/BM05911 (tillval)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        • kinesiska (förenklad)
        • Spanska
        • Traditionell kinesiska
        • Arabiska
        • Japanska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, klass A
        • VCCI

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • AC-nätkabel
      • RS232-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
