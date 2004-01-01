Söktermer

      Få den att sticka ut med en snabb Philips D-Line Professional FHD-skärm. Philips suveräna bildkvalitet återger äkta färger och intensiv kontrast. Du kan enkelt visa innehåll från flera källor på en enda skärm.

      Smart, snabb 24/7-skärm.

      • 32 tums
      • Full HD (1 920 x 1 080p)
      • 400 cd/m²
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      SmartPower för energieffektivitet

      SmartPower för energieffektivitet

      Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

      Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

      Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

      Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

      ADS-vidvinkelpanelskärm

      Se till att innehållet syns ur alla vinklar med ADS-vidvinkelteknik. Advanced Super Dimension Switch levererar snabbare bildbehandling på skärmen för smidigare innehållsövergångar, fantastisk bildprecision och överlägsen färgåtergivning med 180-graders visning.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        81.28  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        32  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1920 x 1080 bpkt
        Bildpunktavstånd
        0,36375 x 0,36375 mm
        Optimal upplösning
        1 920 x 1 080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
        Antal färger
        16,7 miljoner
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Panelteknik
        ADS
        Dis
        25 %

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • Display Port 1.2 (x1)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Video output (Videoutgång)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Extern kontroll
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        • RJ45
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (24/7 )
        • Stående (24/7 )
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR Loopthrough
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Förbrukning (medel)
        36  W
        Förbrukning (max)
        60 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        0,5 W
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 900, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mått

        Bredd
        726,5  mm
        Produktvikt
        5,7  kg
        Höjd
         425,4  mm
        Djup
        65,1 (vid väggfäste), 69,1 (vid AC)  mm
        Bredd (tum)
        28,60  tum
        Höjd (tum)
        16.75  tum
        Väggfäste
        100 (H) x 100 (V) mm/200 (H) x 200 (V) mm, M4
        Djup (tum)
        2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  tum
        Rambredd
        11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
        Produktvikt (i lbs)
        12,57  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Philips-logotyp (x1)
        • AC-nätkabel
        • AC-strömbrytarskydd
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Snabbstartsguide (x1)
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        • RS232-kabel
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • USB-hölje och skruv x 1
        • Kabelklämma (x3)
        Ställning
        BM05911 (valfritt)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Arabiska
        • Nederländska
        • Danska
        • Engelska
        • Franska
        • Finnish
        • Tyska
        • Italienska
        • Japanska
        • Norska
        • Polera
        • Portugisiska
        • Ryska
        • Spanska
        • Svenska
        • kinesiska (förenklad)
        • Turkiska
        • Traditionell kinesiska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • FCC, klass A
        • CCC
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • EMF
        • VCCI
        • PSB
        • ETL
        • CECP
        • EAC

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

