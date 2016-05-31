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  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto

Utgått

4000 seriesTunn LED-TV med Full HD

32PFT4100/12

2.9

| (125) Recensioner

Tunn LED-TV med Full HD

Rätt TV både idag och imorgon: Philips tunna LED-TV med Digital Crystal Clear och Full HD i 4100-serien. Njut av levande bilder, klart ljud och få alla funktioner som du behöver som extra USB- och HDMI-portar, så att du kan njuta av TV:n i hemmet.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

Med Digital Crystal Clear

Tunn LED-TV med Full HD

  • 32 tum

  • LED-TV med Full HD

  • DVB-T/T2/C

Ultratunn infattning som ger mer bild

Ultratunn infattning som ger mer bild

Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.

Öppet stativ skapar en lätt svävande effekt

En TV med moderna, fina linjer förtjänar ett stativ som lyfter det utöver det vanliga. Därför har formgivarna på Philips TV skapat det här unika, öppna stativet som smälter in fint med inredningen.

Digital Crystal Clear: precision som du vill dela med dig av

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

125

Recensioner

31/05/2016

Suomi

Suomi

Ohjaus

television oma painike on epä-soveltuva helppoon käyttöön ottoon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV

05/12/2017

Italia

Italia

Ottima TV Led HD

Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

21/09/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.