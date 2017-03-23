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Utgått

4000 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

32PFT4101/12

3.8

| (12) Recensioner

Ultratunn LED-TV med Full HD

Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bildkvaliteten i full HD med Perfect Motion Rate och klart ljud för en enkel underhållningsupplevelse.

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Med Digital Crystal Clear

Ultratunn LED-TV med Full HD

  • 32 tum

  • LED-TV med Full HD

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index förbättrar varje visningselement

Picture Performance Index förbättrar varje visningselement

Picture Performance Index kombinerar Philips skärmteknik och avancerade bildbehandlingsmotorer för att förbättra bildens grundelement: skärpa, rörelse, kontrast och färg. Oavsett vilken källa som används kan du alltid njuta av knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, de djupaste svarta tonerna, de klaraste vita tonerna och de mest livfulla strålande färgerna samt naturliga och verklighetstrogna hudtoner varje gång.

Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

12

Recensioner

2

23/03/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra köp,kan verkligen rekommenderas.

En mycket bra produkt som är lättanvänd och ger en bra bild om du har tillgång till HD-sändningar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

07/01/2018

Suomi

Suomi

Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella

Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

25/08/2017

Suomi

Suomi

Hyvät toiminnot

Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.