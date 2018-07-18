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Utgått
32PHS4032/12
Tunn LED-TV
Bärbar och vacker. Philips 4000 TV:n kan du ta med dig överallt. Den ultratunna konturen och rena vita ramen gör den snygg överallt.
32 tum
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index kombinerar Philips skärmteknik och avancerade bildbehandlingsmotorer för att förbättra bildens grundelement: skärpa, rörelse, kontrast och färg. Oavsett vilken källa som används kan du alltid njuta av knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, de djupaste svarta tonerna, de klaraste vita tonerna och de mest livfulla strålande färgerna samt naturliga och verklighetstrogna hudtoner varje gång.
Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.
Vi vet att en liten TV ska se lika bra ut som den fungerar. Våra formgivare har därför tagit fram en elegant ram i vitt med högblank finish. Resultatet är en modern design som passar i alla rum.
3.6
av 5
18
Recensioner
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.