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Utgått
32PHS4131/12
Ultratunn LED-TV
Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bra bildkvalitet och klart ljud som höjer din underhållningsupplevelse.
32 tum
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.
Mörk, mystisk och otroligt stark. Philips svarta bladstativ tar TV:n till en helt ny nivå. Tålig konstruktion i en ultratunn design som utstrålar elegans och stil. Med den kraftfulla hållningen är det ett under att något så litet kan göra så mycket.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
3.4
av 5
15
Recensioner
MN1660
27/09/2017
Danmark
Godt produkt.
Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
wieikben
01/08/2017
België
Mooie kwaliteits tv voor weing geld.
Jammer genoeg zat er geen beschrijving bij. Afstand bediening is erg onduidelijk bij het eerste gebruik. TV zelf super kwaliteit beeld zeer scherp geluid. Vooral de geluid functie van film is ideaal voor bij het bekijken van een actie film. Min puntje is niet duidelijk of de tv is als je hem uit drukt of in de stand-by staat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.