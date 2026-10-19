Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.