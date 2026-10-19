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Utgått

4000 seriesLED-TV

32PHT4009/12

LED-TV

Med Philips LED-TV i 4100-serien kan hela familjen ta del av tydliga, klara bilder. Med den minimalistiska utformningen, de levande bilderna och fantastiska ljudet passar den här TV:n perfekt in i alla rum.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

Med Digital Crystal Clear

LED-TV

  • 32 tum

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.

Digital Crystal Clear: precision som du vill dela med dig av

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

Ultratunn infattning som ger mer bild

Ultratunn infattning som ger mer bild

Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. Programvaruuppdatering krävs för Pause TV och USB-inspelning. Om du vill veta mer om programvaruuppdateringen kan du gå till www.philips.com/TV och klicka på Support.

  2. USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  5. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  6. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.