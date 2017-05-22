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Utgått
Ultratunn LED-TV
Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bildkvaliteten i HD med Perfect Motion Rate och klart ljud för en enkel underhållningsupplevelse.
32 tum
LED-TV
DVB-T/T2/C
Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.
Mörk, mystisk och otroligt stark. Philips svarta bladstativ tar TV:n till en helt ny nivå. Tålig konstruktion i en ultratunn design som utstrålar elegans och stil. Med den kraftfulla hållningen är det ett under att något så litet kan göra så mycket.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
4.3
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Bagarn
22/05/2017
Sverige
Verifierad köpare
Bra extra tv, till lågt pris.
Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
StoraBoken
02/07/2016
Sverige
Verifierad köpare
Bra TV, enkelt att komma igång.
Behövde en TV att ta ut på altanen för att under ljumma sommarkvällar kunna avnjuta både fotbolls-EM och OS. En liten peng för en mycket bra TV, enkelt att komma igång med den. Supernöjd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
JanP
16/09/2016
Danmark
Verifierad köpare
Overskuelig at bruge
Glimrende tv til prisen. Overskuelig at bruge. Køber sikkert et magen til til datteren
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.