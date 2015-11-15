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Utgått
40PFS6909/12
Smart, ultratunn Full HD LED-TV
Philips smarta LED-TV i 6900-serien har en riktigt tunn och elegant designad ram som det är lätt att förälska sig i. Men den är inte bara snygg – den har dessutom funktioner som Ambilight, 3D, Skype™ med mera.
40 tum
LED-TV med Full HD
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.
Spegla det du ser på din bärbara enhet och dela det med vänner och familj på TV:n, från foton till videospel och mycket annat. Du speglar enkelt allt från din smarttelefon och surfplatta till den stora skärmen.
Inget slår adrenalinkicken från spel, spännande sportevenemang och actionfilmer, och den här TV-apparaten från Philips har 600 Hz Perfect Motion Rate, vilket ger perfekta, rörliga bilder som inte hoppar. För även om pulsen rusar iväg så ska inte innehållet på TV:n göra det.
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3.6
av 5
40
Recensioner
Kathrine
15/11/2015
Danmark
Super godt TV
Har ikke oplevet noget dårligt. Den kan dog til tider være lidt langsom om at forbinde til internettet (til SMART-TV) Det er super god lyd og billedet er kniv skarpt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Jono59a
30/01/2016
United Kingdom
Excellent 1080 TV
A great buy for anyone seeking a 1080 SMART TV which does what it says on the tin.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
JonG
31/07/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Superb feature rich TV
Very impressed with the picture and sound quality of this TV and amazed how easy it was to connect to my wired network which means using the TV remote or Philips App I can browse and play videos stored on my hard disk recorder and music from my iTunes library on my PC (neither of which are made by Philips). Youtube, Skype and BBC apps work really well and the free Philips Media Manager is an added bonus for accessing files and images on a PC. I'm using the digital optical port for audio out straight to my DAC and Amp but the TV sound quality alone is better than many TV's at this price. The fact that Ambilight can be switched on without the TV picture is icing on the cake. In conclusion, I've no hesitation in recommending this 6900 series.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/TV.
Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt land.
Cloud TV-utbudet är beroende av landtillgänglighet och regler
För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.