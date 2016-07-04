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Utgått
40PFT4009/12
LED-TV med Full HD
Med Philips LED-TV med full HD i 4100-serien kan hela familjen ta del av tydliga, klara bilder. Med den minimalistiska utformningen, de levande bilderna och fantastiska ljudet passar den här TV:n perfekt in i alla rum.
40 tum
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
En modern design som smälter in med inredningen. Eftersom TV:n ska se lika bra ut när den är avstängd som när den är påslagen.
3.7
av 5
7
Recensioner
foged
04/07/2016
Danmark
Verifierad köpare
kanel instilling
det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Claudi1
13/02/2016
Deutschland
Verifierad köpare
ausgezeichnetes Produkt
Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Aapeli81
06/12/2014
Suomi
Hyvä perusteevee
Kuva on kirkas ja terävä, vaikkakin pienempään 32-tuumaiseen tottuneen silmään ensimmäisenä kävikin näissä maanpäällisissä SD-lähetyksissä selvempänä kuvan ns. pakkausvirheet, mutta lähetyspään heikosta laadusta ei voi teeveetä moittia. Sitä voi toki yrittää kompensoida kuvanparannussäädöillä. FullHD-tarkkuudella laite pääsee kunnolla elementtiinsä. Ääni ei ole mitään tajunnanräjäyttävää, mutta ei kai sillä osastolla erikoisia voi odottaakaan kun hyvälle äänentoistolle ei ole näissä litteissä televisioissa juurikaan tilaa. Ääni on kuitenkin kirkas ja selkeä, vaikka mitään teatterinautintoa niistä ei revitä. Kaukosäädin on suht hyvä ja toimii laajemmallakin alueella heilutellessa, itseäni on aina tympinyt valtaosassa uusista laitteista eniten kaukosäädin jota joutuu aina osoittaa viivasuoraan televisiota kohti ennenkuin suvaitsevat toimia. Tässä Philipsissä painallukset menevät perille vaikka kakella osoittaisi televisiota takaperin, loistavaa. Vaikka pienenä käyttölogiikan outoutena keskellä OK-napin ympärillä olevilla ylös/alas/sivuille-kiekolla ei voi vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta ja ne toimivat vain valikoissa. Kanavanvaihdolle ja volumelle on omat erilliset ylös/alas-nappulansa alempana oikealla ja vasemmalla puolella ja itse en ole ainakaan vielä täysin sisäistänyt kummalta puolelta se kanavanvaihto ja volyymisäätö nyt löytyikään ja sen joutuu aina erikseen katsoa. Loogisemmin touhu hoituisi mielestäni kiekkonappuloilla, tai edes noiden omien nappuloiden lisäksi kun nyt kerran istuvat siellä ihan toimettomana. Takaa löytyy lähinnä vain perusliitännät ja hifimpi käyttäjä saattaa jäädä kaipailemaan lisää, mutta ei kai tämän hintaluokan laitteessa enempiä kehtaa toivoakaan. En suosittele televisiota ainakaan niille joiden tarkoitus on katsoa USB:n kautta paljon elokuvia, sillä kuvasuhdetta ei voi USB-toistossa muuttaa lainkaan. Vaikka laite tukeekin monia tekstitysformaatteja, ainakaan itselläni tekstitys ei näy oikein ja skandikirjaimet häviää kokonaan tai näkyy outoina kyrillisinä merkkeinä. Toivoin että ohjelmistonpäivitys olisi korjannut ongelmat, mutta jouduin pettymään. Eli aika turha ominaisuus tämä USB muussa kuin kuvienkatselussa tai ohjelmiston päivittelyssä.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Programvaruuppdatering krävs för Pause TV och USB-inspelning. Om du vill veta mer om programvaruuppdateringen kan du gå till www.philips.com/TV och klicka på Support.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.