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40PFT6510/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Vad gör jag om en app på en Philips-TV inte fungerar?
Vad kan man göra när vågräta eller lodräta ränder syns på TV-apparatens skärm?
Hur ändrar jag bildformatet?
Vad kan man göra när TVn startar om sig eller hänger sig?
Vad kan göra om LED-lampan blinkar i ett repeterande mönster?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Vad kan man göra när en mjukvaruuppdatering misslyckas?
Varför är Youtube appen inte längre tillgänglig?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-S-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]
Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran?
Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Hur uppdaterar jag TV:ns programvara via internet?
Hur använder jag Google Play Store på en Android-TV?
(VIDEO) Hur du delar app innehåll till din Philips TV genom Google Cast
(VIDEO) Hur du ansluter din Philips TV till WiFi
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten