Proof of Play för Android-innehåll. Vet vad som spelas upp

Se till att din Android-drivna Philips Professional Display visar rätt innehåll – även när du inte är där. När innehåll spelas upp via den inbyggda mediespelaren kan du ställa in skärmen så att den tar automatiska skärmbilder med regelbundna intervall. Skärmbilder lagras i skärmens internminne, och du kan välja att ta emot dem via e-post.