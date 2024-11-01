      Signage Solutions Multipekskärm

      43BDL3452T/00

      Inspirera samarbete. Leverera information. Denna responsiva Philips Multi-Touch Professional UHD-skärm är perfekt för flera olika sorters användningsområden – från skyltning till presentationer. Upp till 20 pekpunkter kan vara aktiva samtidigt.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      20 punkters multipekskärm.

      • 43 tum
      • Drivs av Android
      • Multipekning
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

      Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

      Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

      Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

      Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

      Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

      Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        108.0  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        43  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        400  cd/m²
        Antal färger
        1,07 B
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring
        Ytbehandling
        Antireflekterande ytskikt
        Panelteknik
        IPS
        Operativsystem
        Android 8,0

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 typ A (x2)
        • USB 2.0 typ B (x1)
        • VGA (analog D-Sub) (x1)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Andra anslutningar
        • Micro-SD
        • OPS
        Extern kontroll
        • RJ45
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (18/7 )
        • Stående (18/7)
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50–60 Hz
        Förbrukning (medel)
        100  W
        Förbrukning (max)
        220 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        Smart Power
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 3 840 x 2 160, 24, 25 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz

      • Mått

        Bredd
         1004,4  mm
        Produktvikt
        18,54  kg
        Höjd
         592,6  mm
        Djup
        75,3 (D vid väggfäste)/109,2 (D vid extern OPS-låda)  mm
        Bredd (tum)
         39,54  tum
        Höjd (tum)
        23.33  tum
        Väggfäste
        200 x 200 mm, M6
        Djup (tum)
        2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  tum
        Rambredd
        16,3 mm (T/R/L/B)
        Produktvikt (i lbs)
        40,87  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % (utan kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % (utan kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Intern spelare

        CPU
        2x A53 + 2x A73
        Processor
        ARM Mali G51
        Minne
        • 2 GB DDR3
        • 8 GB
        Wi-Fi
        • 2,4 G
        • 5 G

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Rengöringsduk (x1)
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Philips-logotyp (x1)
        • Nätkabel (3 m)
        • Snabbstartsguide (x1)
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        • RS232-kabel (3 m) (x1)
        • Kabel för RS232-seriekoppling (x1)
        • USB-hölje och skruv x 1
        Ställning
        BM05922 (tillval)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Arabiska
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Japanska
        • Polera
        • Spanska
        • Turkiska
        • Ryska
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Danska
        • Nederländska
        • Finnish
        • Norska
        • Portugisiska
        • Svenska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klass A
        • CU
        • ETL
        • IMDA
        • PSB

      • Interaktivitet

        Multipekteknik
        IRHE
        Tryckpunkter
        20 samtidiga tryckpunkter
        Plug-and-play
        HID-kompatibel
        Skyddsglas
        3 mm härdat säkerhetsglas

