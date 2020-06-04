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Utgått
43PFS4132/12
Ultratunn LED-TV med Full HD
Snygg design och prisvärd. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear-funktioner, bildkvalitet i Full HD, hög kontrast och tydlig ljudåtergivning. Upplev underhållning utan krångel från den här unika lättanvända modellen.
43 tum
LED-TV med Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.
3.6
av 5
70
Recensioner
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Fördelar
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Nackdelar
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Datum för användning 2020-02-04
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Datum för användning 2020-02-04
Liebre presurosa
08/03/2020
España
Siempre he usado esta marca
Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.
Fördelar
todo
Nackdelar
nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Datum för användning 2018-03-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Datum för användning 2018-03-08
PetMor
06/03/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση.
Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.