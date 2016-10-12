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Utgått
49PUS7170/12
Ultratunn LED-TV med 4K UHD och Android
Supersnabb Quad Core-bearbetning möter ultratunna linjer: UHD-TV:n i 7170-serien med Android ser lika snabb ut som den är. En elegant silverram, stativ med klämdesign och Ambilight förhöjer tittarupplevelsen ytterligare
49 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
Två mottagare, DVB-T/T2/C/S/S2
Nu behöver ni aldrig mer bråka om vad ni ska titta på. Med en dubbel mottagare på TV:n kan du titta på din favoritserie och en fotbollsmatch – samtidigt. Med vår dubbelinspelningsfunktion kan du titta på ett program samtidigt som du spelar in ett annat så att du alltid har något bra att titta på senare.
Hemmet speglar din stil. Våra designers har valt subtila och sofistikerade färger och kvalitetsytor som polerad krom för att skapa en TV-modell som smälter in i ditt hem.
Det fina med en 4K Ultra HD-TV är att du kan njuta av varje liten detalj. Philips Pixel Precise Ultra HD-motor omvandlar ingångsbilden så att den visas i suverän UHD-upplösning på skärmen. Du får jämna och skarpa rörliga bilder och utmärkt kontrast. Du får alltid djupare svarta nyanser, vitare vitt, levande färger och naturliga hudtoner, oavsett bildkälla.
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2.5
av 5
90
Recensioner
Hokke
12/10/2016
Suomi
Verifierad köpare
Huippu kuvanlaatu ja toiminnot
Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Poulin
06/04/2017
Suisse
Verifierad köpare
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.