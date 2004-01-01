Söktermer

    • På jakt efter förnyelse På jakt efter förnyelse På jakt efter förnyelse
      Energy Label Europe G

      Signage Solutions D-Line-skärm

      50BDL4550D/00

      På jakt efter förnyelse

      Gör intryck på dina gäster med en smartare och snabbare skyltningsskärm. Skärmen är utformad för Android-appar, har inbyggt Wi-Fi och är därmed det senaste inom skyltning.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      På jakt efter förnyelse

      med Android

      • 50 tum
      • 4K UHD
      • 500 cd/m²
      Spara och spela upp innehåll med internminne

      Spara och spela upp innehåll med internminne

      Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.

      Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

      Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

      När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

      SmartPower för energieffektivitet

      SmartPower för energieffektivitet

      Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

      CMND: Ta kontroll över dina skärmar

      CMND: Ta kontroll över dina skärmar

      Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer. Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.

      Skapa och uppdatera innehåll med CMND & Create

      Skapa och uppdatera innehåll med CMND & Create

      Designa och skapa intressant innehåll med CMND & Create, ett kraftfullt författarverktyg. Med ett dra och släpp-gränssnitt, förinstallerade mallar och inbyggda widget-program kan du imponera på kunderna med intressant innehåll. Finns i stående och liggande läge.

      Hantera inställningar för flera bildskärmar med CMND & Control

      Hantera inställningar för flera bildskärmar med CMND & Control

      Med CMND & Control kan du enkelt hantera flera skärmar centralt. Det har aldrig varit enklare att kontrollera din uppsättning med skärmar. Detta tack vare skärmövervakning i realtid, inställningar och programvaruuppdateringar från en annan plats, och möjlighet att anpassa och konfigurera flera bildskärmar på en gång, till exempel videovägg eller menytavla.

      Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

      Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

      Se till att innehållet körs med automatiska skärmbilder

      Innehållet har högsta prioritet. Med den automatiska skärmdumpsfunktionen kan du se till att ditt innehåll körs hela tiden. Skärmdumpar görs under dagen och lagras sedan på FTP-servern. Sedan kan du visa skärmdumparna när och var som helst.

      ADS-vidvinkelpanelskärm

      Se till att innehållet syns ur alla vinklar med ADS-vidvinkelteknik. Advanced Super Dimension Switch levererar snabbare bildbehandling på skärmen för smidigare innehållsövergångar, fantastisk bildprecision och överlägsen färgåtergivning med 180-graders visning.

      Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

      Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        125.7  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        49.5  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,2854 x 0,2854 mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        500  cd/m²
        Antal färger
        1,07 miljarder
        Kontrastförhållande (medel)
        4000:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring
        • Progressive Scan
        Panelteknik
        VA
        Operativsystem
        Android 8.0

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • Display Port 1.2 (x1)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Video output (Videoutgång)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Extern kontroll
        • RJ45
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        WiFi
        dubbel antenn 2,4 Ghz och 5 Ghz
        4G/LTE-antennanslutning
        mPCIe

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (24/7 )
        • Stående (24/7 )
        Matris
        Upp till 10 x 15
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        • DisplayPort
        • HDMI
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        RS232
        Wi-Fi-protokoll
        a b g n, 802.1x

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Förbrukning (medel)
        100  W
        Förbrukning (max)
        132 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 900, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        Videoformat
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2 160P, 24, 30, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Mått

        Bredd
         1128,4  mm
        Produktvikt
        14,75  kg
        Höjd
        649,0  mm
        Djup
        63,5  mm
        Bredd (tum)
        44,43  tum
        Höjd (tum)
        25.55  tum
        Väggfäste
        400 (H) x 400 (V) mm, M6
        Djup (tum)
        2.50  tum
        Rambredd
        14,9 mm (jämn infattning)
        Produktvikt (i lbs)
        32,52  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern spelare

        CPU
        2x A53 + 2x A73
        Processor
        ARM Mali G51
        Minne
        3 GB DDR
        Förvaring
        32 GB eMMc

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Snabbstartguide
        • RS232-kabel
        • AC-nätkabel
        • IR-sensorkabel (1,8 m)
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        Tillbehör som medföljer
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • Philips-logotyp (x1)
        • AC-strömbrytarskydd
        • USB-skydd (x1)
        • Skruvar
        Ställning
        BM05922 (valfritt)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Spanska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        • Italienska
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Arabiska
        • Japanska
        • Danska
        • Nederländska
        • Finnish
        • Norska
        • Portugisiska
        • Svenska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • CU
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        • ETL
        • FCC, klass A
        • PSB

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Snabbstartguide
      • RS232-kabel
      • AC-nätkabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

