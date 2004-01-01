Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Gör intryck Gör intryck Gör intryck

      Signage Solutions Videoväggsskärm

      55BDL2105X/00

      Gör intryck

      Philips X-Line Videowall-skärm är utformad för drift dygnet runt och fångar kundernas uppmärksamhet med sitt fängslande rörliga innehåll. CMND gör det enkelt att hantera dina kampanjer och ditt butiksinnehåll, och FailOver ger dig ökad trygghet.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Liknande produkter

      Visa alla Unmapped

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Videoväggsskärm

      totalt

      recurring payment

      Gör intryck

      Fantastiska butiksupplevelser dygnet runt

      • 55 tum
      • Direkt LED-bakgrundsbelysning
      • Full HD
      • 500 cd/m²
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

      Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

      Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

      Videoväggsläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

      Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

      Ultrasmala infattningar. För störningsfria bilder

      Öka bildkvaliteten med Pure Colour Pro. Tack vare högre luminans genom anpassade färgtemperaturinställningar och avancerad gammakalibrering ser innehåll skarpare och mer levande ut för fantastisk realism som sticker ut visuellt.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        138.7  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        54.5  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1920 x 1080 bpkt
        Bildpunktavstånd
        0,63 x 0,63 mm
        Optimal upplösning
        1920 x 1080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        500  cd/m²
        Antal färger
        16,7 M
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Dis
        25 %

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm miniuttag (x1)
        Videoingång
        • Display Port 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • VGA (analog D-Sub) (x1)
        Ljudingång
        3,5 mm miniuttag (x1)
        Andra anslutningar
        • OPS
        • USB 2.0 (x1)
        • Värmesensor
        Video output (Videoutgång)
        DisplayPort 1.2 (x1)
        Extern kontroll
        • IR (in) 3,5 mm-uttag
        • LAN RJ45 (x2)

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (24/7 )
        • Stående (24/7 )
        Matris
        Upp till 15 x 15
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Signalgenomkoppling
        • DisplayPort
        • RJ45
        Enkel installation
        • Bärhandtag
        • Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        LAN (RJ45)

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W (RMS)

      • Effekt

        Förbrukning (aktivt läge)
        140 W
        Förbrukning (medel)
        180  W
        Förbrukning (max)
        340 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        0,5 W
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 75 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 960, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        Videoformat
        • 2160p 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mått

        Fäste för Smart-insats
        100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6
        Bredd
        1213,5  mm
        Produktvikt
         28,8  kg
        Höjd
        684,3  mm
        Djup
        97,8 mm (D vid väggfäste)/97,8 mm (D vid handtag)  mm
        Bredd (tum)
        47,77  tum
        Höjd (tum)
        26.94  tum
        Väggfäste
        400 x 400 mm, M6
        Djup (tum)
        3.85 (D@WallMount)/3.85 (D@Handle)  tum
        Rambredd
        2,3 mm + 1,2 mm

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % (utan kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % (utan kondensering)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Termisk kudde x3
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Snabbstartsguide (x1)
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        • RJ45/RS232-konverterare
        • Kabelklämma (x3)
        • Nätkabel
        • DP-kabel (x1)
        • RJ45-kabel (x1)
        • Kantjusteringsstift (x2)
        • Kit-1 (x1)
        • Kit-2 (x2)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Arabiska
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Japanska
        • Polera
        • Ryska
        • Spanska
        • kinesiska (förenklad)
        • Turkiska
        • Traditionell kinesiska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • FCC, klass A
        • RoHS
        • CB
        • ETL
        • BSMI

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.