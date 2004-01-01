Söktermer

      Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

      55BDL8007X/00

      Den här produkten
      Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display
      Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

      Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

      Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

      Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

      Videoväggsläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

      Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

      Ultrasmala infattningar. För störningsfria bilder

      Öka bildkvaliteten med Pure Colour Pro. Tack vare högre luminans genom anpassade färgtemperaturinställningar och avancerad gammakalibrering ser innehåll skarpare och mer levande ut för fantastisk realism som sticker ut visuellt.

