55BDL8007X/00
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display
totalt
recurring payment
Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).
Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.
Öka bildkvaliteten med Pure Colour Pro. Tack vare högre luminans genom anpassade färgtemperaturinställningar och avancerad gammakalibrering ser innehåll skarpare och mer levande ut för fantastisk realism som sticker ut visuellt.
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.