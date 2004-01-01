65BDL3650QE/02
Visa bättre
Engagera din publik med den här miljövänliga digitala 4K Ultra HD-skärmen. Den levererar kompromisslös 4K UHD-prestanda samtidigt som den har hälften så stor strömförbrukning jämfört med andra modeller på marknaden. Med den allra senaste PPDS EcoDesign.
EcoDesign
Philips Signage 3650 EcoDesign-skärmen har utformats med tillverkningsprocesser, fysiska egenskaper, material, förpackning och inbyggd programvara som är snällare mot miljön och levererar bättre energieffektivitet. Den har utformats för att använda mindre än hälften så mycket ström som likvärdiga modeller, samtidigt som den fortfarande levererar samma oöverträffade prestanda.
De här kraftfulla skärmarna drivs av vår Android 10 SoC-plattform och har optimerats för inbyggda Android-appar. Du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Den är flexibel och säker och ser till att skärmspecifikationerna håller måttet längre.
Anslut och styr ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via CRD22 Wi-Fi-tilläggsmodulen eller via LAN så kan du lyssna på spellistor som du har skapat själv.
Philips Signage 3650 EcoDesign har godkänts av och registrerats hos EPEAT med miljömärkningen Gold Climate+ och uppfyller den robusta uppsättning kriterier som fastställts av världens främsta miljömärkning för elektronik.
FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå med ingångskällan eller applikationen. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.
Dela skärmen trådlöst via ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd vår HDMI Interact-dongel (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att ansluta till det skyddade nätverket.
Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Signage 3650 EcoDesign-skärmar via fjärrstyrning med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, så att du kan övervaka och styra skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ställa in strömscheman. Du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.
Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB eller internminne. Din Philips Professional-skärm aktiveras från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.
