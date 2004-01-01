Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Visa bättre Visa bättre Visa bättre

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Visa bättre

      Engagera din publik med den här miljövänliga digitala 4K Ultra HD-skärmen. Den levererar kompromisslös 4K UHD-prestanda samtidigt som den har hälften så stor strömförbrukning jämfört med andra modeller på marknaden. Med den allra senaste PPDS EcoDesign.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Liknande produkter

      Visa alla Unmapped

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      EcoDesign

      totalt

      recurring payment

      Visa bättre

      EcoDesign 18/7-skärm

      • 65-tums
      • Direkt LED-bakgrundsbelysning
      • Ultra HD

      100 % återvunnet och återvinningsbart förpackningsmaterial

      Philips Signage 3650 EcoDesign-skärmen har utformats med tillverkningsprocesser, fysiska egenskaper, material, förpackning och inbyggd programvara som är snällare mot miljön och levererar bättre energieffektivitet. Den har utformats för att använda mindre än hälften så mycket ström som likvärdiga modeller, samtidigt som den fortfarande levererar samma oöverträffade prestanda.

      Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

      De här kraftfulla skärmarna drivs av vår Android 10 SoC-plattform och har optimerats för inbyggda Android-appar. Du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Den är flexibel och säker och ser till att skärmspecifikationerna håller måttet längre.

      Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

      Anslut och styr ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via CRD22 Wi-Fi-tilläggsmodulen eller via LAN så kan du lyssna på spellistor som du har skapat själv.

      EPEAT Gold Climate+-certifierad

      Philips Signage 3650 EcoDesign har godkänts av och registrerats hos EPEAT med miljömärkningen Gold Climate+ och uppfyller den robusta uppsättning kriterier som fastställts av världens främsta miljömärkning för elektronik.

      FailOver. Säkerställ att innehåll alltid körs

      FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå med ingångskällan eller applikationen. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.

      Interact som tillval för trådlös skärmdelning

      Dela skärmen trådlöst via ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd vår HDMI Interact-dongel (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att ansluta till det skyddade nätverket.

      Philips Wave-kompatibel för fjärrhantering

      Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Signage 3650 EcoDesign-skärmar via fjärrstyrning med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, så att du kan övervaka och styra skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ställa in strömscheman. Du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.

      Wi-Fi och Bluetooth 5.2 via tilläggsmodul

      Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB eller internminne. Din Philips Professional-skärm aktiveras från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        163.9  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        64.5  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,372 x 0,372 mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        350  cd/m²
        Antal färger
        1,06 miljarder
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        • Dynamisk kontrastförbättring
        Panelteknik
        IPS
        Operativsystem
        Android 10
        Dis
        25 %

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Andra anslutningar
        Micro-SD
        Extern kontroll
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        • RJ45
        WiFi-funktioner
        CRD22 Wi-Fi-dongel

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (18/7 )
        • Stående (18/7)
        Matris
        Upp till 15 x 15
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Enkel installation
        Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Förbrukning (medel)
        86  W
        Förbrukning (max)
        133 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        Smart Power
        Energiklass
        C

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Videoformat
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3 840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Mått

        Bredd
        1462,3  mm
        Produktvikt
        28,5  kg
        Höjd
        837,3  mm
        Djup
        68,9 mm (D@väggmontering)/89,9 mm (D@handtag)  mm
        Bredd (tum)
        57,57  tum
        Höjd (tum)
        32.96  tum
        Väggfäste
        400 x 400 mm, M8
        Djup (tum)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tum
        Rambredd
        14,9 mm (jämn infattning)
        Produktvikt (i lbs)
        62,83  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         30 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern spelare

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        Processor
        G52 MC1
        Minne
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • Philips-logotyp (x1)
        • USB-skydd (x1)
        • AC-nätkabel
        • AC-strömbrytarskydd
        • Kabelklämma (x2)
        • Snabbstartguide
        • RS232-kabel

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Ryska
        • Spanska
        • Turkiska
        • Japanska
        • Arabiska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klass A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.