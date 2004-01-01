Söktermer

      Signage Solutions Q-Line-skärm

      65BDL3650Q/02

      Stick ut från mängden

      Informera och fängsla med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skärm. Den här tillförlitliga, lättinstallerade och Android-drivna skyltlösningen är Wave-kompatibel för fjärrhantering, vilket gör att du alltid har full kontroll, överallt.

      Stick ut från mängden

      Din mångsidiga och lättinstallerade 18/7-skärm

      • 65-tums
      • Direkt LED-bakgrundsbelysning
      • Ultra HD

      Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

      Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv

      FailOver. Se till att skärmen aldrig släcks

      FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå med ingångskällan eller applikationen. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.

      Schemalägg enkelt innehåll från USB eller internminne

      Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB eller internminne. Din Philips Professional-skärm aktiveras från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

      Interact som tillval för trådlös skärmdelning

      Dela skärmen trådlöst via ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd vår HDMI Interact-dongel (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att ansluta till det skyddade nätverket.

      Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

      De här kraftfulla Philips Professional-skärmarna drivs av vår Android 10 SoC-plattform och har optimerats för inbyggda Android-appar. Du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Flexibel och säker och ser till att skärmspecifikationerna håller måttet längre.

      Skaffa Wave för revolutionerande resultat

      Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Q-Line-skärmar på distans med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, övervaka och styr skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ange strömscheman. Det gör att du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        163.9  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        64.5  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,372 x 0,372 mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        400  cd/m²
        Antal färger
        1,07 miljarder
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • Progressive Scan
        • Dynamisk kontrastförbättring
        Panelteknik
        ADS
        Operativsystem
        Android 10
        Dis
        25 %

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag
        Videoingång
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Andra anslutningar
        • Micro-SD
        • OPS
        Extern kontroll
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        • RJ45

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande (18/7 )
        • Stående (18/7)
        Matris
        Upp till 3 x 3
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Enkel installation
        Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 10 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Förbrukning (medel)
        134  W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        Smart Power
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Videoformat
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2 160P, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Mått

        Bredd
        1462,3  mm
        Produktvikt
        28,5  kg
        Höjd
        837,3  mm
        Djup
        68,9 mm (D@väggmontering)/89,9 mm (D@handtag)  mm
        Bredd (tum)
        57,57  tum
        Höjd (tum)
        32.96  tum
        Väggfäste
        400 x 400 mm, M8
        Djup (tum)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tum
        Rambredd
        14,9 mm (jämn infattning)
        Produktvikt (i lbs)
        62,83  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % RH (ingen kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern spelare

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        Processor
        G52 MC1
        Minne
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Seriekopplad RS232-kabel
        • Philips-logotyp (x1)
        • AC-nätkabel
        • AC-strömbrytarskydd
        • Kabelklämma (x2)
        • HDMI-kabel (1,8 m) (x1)
        • Snabbstartguide
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        • RS232-kabel
        • USB-skydd (x1)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Ryska
        • Spanska
        • Turkiska
        • Japanska
        • Arabiska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • CB
        • FCC, klass A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

