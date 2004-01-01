Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet

Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv