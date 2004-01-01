65BDL3650Q/02
Stick ut från mängden
Informera och fängsla med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skärm. Den här tillförlitliga, lättinstallerade och Android-drivna skyltlösningen är Wave-kompatibel för fjärrhantering, vilket gör att du alltid har full kontroll, överallt.
Q-Line-skärm
Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv
FailOver är en revolutionerande teknik som är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå med ingångskällan eller applikationen. Välj en primär indataanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.
Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB eller internminne. Din Philips Professional-skärm aktiveras från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.
Dela skärmen trådlöst via ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd vår HDMI Interact-dongel (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att ansluta till det skyddade nätverket.
De här kraftfulla Philips Professional-skärmarna drivs av vår Android 10 SoC-plattform och har optimerats för inbyggda Android-appar. Du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Flexibel och säker och ser till att skärmspecifikationerna håller måttet längre.
Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Q-Line-skärmar på distans med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, övervaka och styr skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ange strömscheman. Det gör att du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.
