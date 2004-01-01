HID kapacitiv pekskärm med USB Plug & Play

Den kapacitiva pekskärmen ger dig ett modernt utseende med kant-till-kant-glas och en rambredd på bara 1,5 mm! Skapa en minnesvärd interaktiv upplevelse med upp till tio pekpunkter samtidigt. Den här skärmen är perfekt att använda vid samarbeten och i tävlingsmiljöer och ser till att publiken kan ta del av innehållet, vilket gör den perfekt för utbildning, offentliga lokaler, företag, hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln.